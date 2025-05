Sinner, quarti Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner continua a regalare spettacolo sul Campo Centrale del Foro Italico . Dopo i successi ai danni di Navone e De Jong, si è ripetuto contro l’argentino Francisco Cerundolo, prevalendo in due set combattuti (7-6 6-3 in due ore e 17 minuti). L’azzurro si è dunque qualificato per i quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia , dove sfiderà il vincente dell’incontro Munar-Ruud.

Sinner, data e orario del prossimo match

Jannik Sinner tornerà in campo giovedì 15 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico, con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Munar/Ruud

A prescindere da chi sarà l’avversario, Jannik Sinner affronterà un giocatore contro cui non ha mai perso. Con Munar ha vinto l’unico precedente a Umago nel 2022. Con Ruud invece è avanti 3-0. In nessuna di queste quattro occasioni ha mai perso un set.

Dove vedere il match di Sinner in tv

Tutte le partite degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Le partite del torneo maschile saranno inoltre disponibili in streaming su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 2 (11 match in totale, uno al giorno, trasmessi inoltre in streaming su RaiPlay).

Internazionali d'Italia, il montepremi maschile

PRIMO TURNO – € 20.820

SECONDO TURNO – € 30.895

TERZO TURNO – € 52.925

OTTAVI DI FINALE – € 90.445

QUARTI DI FINALE – € 165.670

SEMIFINALI – € 291.040

FINALISTA – € 523.870

VINCITORE – € 985.030