Paolini-Stearns, diretta Internazionali di Roma: segui la partita di tennis di oggi

ROMA - Jasmine Paolini non si ferma più. Dopo aver battuto nei quarti di finale per due a uno Diana Shnaider con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2, la tennista toscana affronta la statunitense Peyton Stearns per conquistare la finale degli Internazionali d’Italia. L’ultima giocatrice italiana a disputare la finale del Wta Masters 1000 di Roma è stata Sara Errani, che nell’edizione del 2014 venne sconfitta da Serena Williams. Segui la diretta del match.