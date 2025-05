Errani/Paolini, finale doppio Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo la finale raggiunta in singolare femminile agli Internazionali BNL d'Italia , Jasmine Paolini ha raddoppiato e si è qualificata per l'atto conclusivo anche in doppio al fianco di Sara Errani. Decisiva la vittoria ai danni delle russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, già battuta nel 2024 in occasione della finale alle Olimpiadi di Parigi. Prosegue dunque nel migliore dei modi la difesa del titolo della coppia azzurra , che proverà a regalare un'altra gioia al pubblico presente sugli spalti del Foro Italico . Manca ancora un ultimo step, ma Sara e Jasmine possono senz'altro sognare di confermarsi campionesse.

Errani/Paolini in finale, data e orario del match

La finale con Sara Errani e Jasmine Paolini protagoniste andrà in scena domenica 18 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico. L'orario è ancora da definire, ma comunque la sfida si disputerà prima della finale maschile.

Errani/Paolini, chi affronteranno in finale

A contendere il titolo a Sara Errani e Jasmine Paolini sarà la coppia vincitrice della seconda semifinale, in programma stasera alle 19.00. A sfidarsi saranno Kudermetova/Mertens e Hunter/Perez.

Dove vedere in tv il match di Errani/Paolini

Tutte le partite degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Le partite del torneo femminile possono essere inoltre seguite in diretta e in chiaro su Supertennis.

Internazionali d'Italia, il montepremi del doppio femminile (per coppia)

PRIMO TURNO – € 12.770

SECONDO TURNO – € 23.290

QUARTI DI FINALE – € 43.560

SEMIFINALI – € 87.140

FINALISTE – € 162.260

VINCITRICI – € 306.500