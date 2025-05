Alcaraz travolge Sinner: la faccia della mamma in tribuna dice tutto. E dagli spalti un tifoso urla una frase inaspettata

ROMA - Aver raggiunto la finale di un Masters 1000 come gli Internazionali d'Italia è comunque un grande risultato per Jannik Sinner, che tornava a calcare un campo di tennis per un torneo dopo i tre mesi di stop concordati con la Wada per il caso Clostebol, ma è ovvia la delusione del numero uno del mondo così come quella del suo team e dei suoi tifosi dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz nel match che metteva in palio il titolo sulla terra rossa del Centrale al Foro Italico.