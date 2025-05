Diretta Sinner-Alcaraz finale Internazionali di Roma: segui il tennis oggi

ROMA - La terra rossa di Roma diventa la terra promessa di uno dei duelli più iconici degli ultimi anni. Sinner contro Alcaraz , il numero uno al mondo contro il numero tre, soprattutto i vincitori di 6 degli ultimi 7 Slam: agli Internazionali d'Italia va in scena la finale più bella che potessimo desiderare. Il ritorno in campo di Jannik è stato un regalo per il tennis, una carezza per tutti gli appassionati, e vederlo oggi contro Carlitos, l'unico in grado di tenere testa all'azzurro, è l'apoteosi di un confronto che promette spettacolo. Segui tutti gli aggiornamenti e la partita in diretta .

16:04

Alcaraz favorito sulla terra contro Sinner

Quando si affrontano Sinner e Alcaraz, si reinventano ogni volta, sempre alla ricerca della chiave per sorprendersi. Il margine è sottile, la differenza è nei dettagli. A voler forzare un pronostico, le tre vittorie di Carlitos nel 2024 - Jannik si è imposto solamente nella ricca esibizione di Jeddah - e il feeling con la terra potrebbero metterlo un passo avanti. Ma i bookmaker puntano sul rientrante Sinner.

15:50

Alcaraz: "Sinner non è un amico ma un rivale"

Alcaraz alla vigilia: "Non ho parlato con lui durante la squalifica, ognuno guarda a se stesso. Abbiamo un buon rapporto, ma non posso avere un’amicizia stretta con un rivale che voglio battere. Però sono contento che sia tornato in campo e stia bene". LEGGI TUTTO

15:31

Sinner: "Contro Alcaraz fai una brutta fine se..."

"Entrambi sappiamo come giocare l’uno contro l’altro. Per me sarà un grande test ed è fantastico che arrivi prima di Roland Garros e Wimbledon. Una cosa è certa: contro Carlos fai una brutta fine se non unisci tutti i pezzi del puzzle", così Sinner alla vigilia della partita.

15:19

Alcaraz, tre vittorie di fila contro Sinner

Al Roland Garros, un anno fa, in semifinale, Alcaraz ebbe la meglio su Sinner in cinque set. Pochi mesi prima, sempre in semifinale, aveva vinto a Indian Wells. E poi Pechino, con una finale che resta l’ultima sconfitta di Jannik (2 ottobre 2024) e che ha sancito le tre sconfitte consecutive del numero 1 contro Alcaraz. Da quel momento, una striscia mostruosa: 26 vittorie di fila tra Shanghai, Torino, Malaga, Melbourne e ora Roma.

15:14

Sinner e le 50 settimane da numero 1

Da domani, lunedì 19 maggio, Jannik Sinner taglierà il traguardo delle 50 settimane in vetta al ranking Atp. Il contatore è scattato il 10 giugno scorso. Oggi l'azzurro può festeggiare al meglio questo traguardo battendo Alcaraz in finale.

15:13

Undici volte Sinner contro Alcaraz

Sarà l'undicesimo confronto tra Sinner e Alcaraz. Il bilancio vede in vantaggio lo spagnolo con sei successi contro i quattro di Jannik, che oggi può accorciare.

15:12

Orario e dove vedere Sinner-Alcaraz

Il Foro Italico è pronto a ospitare l'undicesimo capitolo della rivalità tra Sinner e Alcaraz e a incoronare un nuovo campione. Ecco dove e a che ora vedere la finale. LEGGI TUTTO

Foro Italico, Roma