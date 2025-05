Internazionali, finale Sinner-Alcaraz: a che ora si gioca, dove e quando vederla

Tutto pronto sul Campo Centrale del Foro Italico per la finale maschile degli Internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . I due migliori tennisti del mondo si affrontano per l'undicesima volta in carriera, ma soltanto per la prima nell'atto conclusivo di un Masters 1000. Per lo spagnolo si tratta della terza finale consecutiva dopo quella vinta a Monte-Carlo e quella persa a Barcellona. Sinner, che è invece ancora imbattuto in stagione, ha raggiunto la finale al primo torneo dopo la sospensione e potrà contare sul prezioso sostegno del pubblico romano.

Sinner-Alcaraz, quando e a che ora si gioca il match

La finale tra Sinner e Alcaraz andrà in scena sul Campo Centrale del Foro Italico nella giornata di domenica 18 maggio. L'inizio è previsto alle ore 17:00.

Sinner-Alcaraz: i precedenti e le quote

Carlos Alcaraz è avanti 6-4 nei precedenti e ha vinto tutte e tre le sfide andate in scena nel 2024. Tuttavia Sinner ha vinto l'unica finale andata in scena su terra rossa, a Umago nel 2022. Nonostante il buon momento che sta attraversando lo spagnolo, secondo i bookmakers sarà Jannik a scendere in campo con i favori del pronostico. Una vittoria dell'azzurro è infatti quotato 1.67 contro i circa 2.20 del successo di Carlos.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in tv

La finale degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 verrà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Come tutte le altre sfide del torneo maschile, sarà inoltre disponibile in streaming su TennisTv. Infine, prevista una diretta tv in chiaro su Rai 1 (oltre che visibile in streaming su RaiPlay).

Internazionali d'Italia, il montepremi maschile

PRIMO TURNO – € 20.820

SECONDO TURNO – € 30.895

TERZO TURNO – € 52.925

OTTAVI DI FINALE – € 90.445

QUARTI DI FINALE – € 165.670

SEMIFINALI – € 291.040

FINALISTA – € 523.870

VINCITORE – € 985.030