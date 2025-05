Paolini e le feroci critiche a Coco Gauff, Jasmine sbotta in conferenza

Durante la telecronaca della finale femminile degli Internazionali BNL d'Italia tra Jasmine Paolini e Coco Gauff, Adriano Panatta ha duramente criticato la tennista americana. A suo dire, infatti, si è limitata a tirare forte senza cercare una strategia alternativa anche quando era chiaro che le cose non funzionavano. "Nel tennis ci sono anche le righe e la rete - ha detto Panatta, per poi chiosare - Bisogna imparare a giocare anche sulla terra battuta". A prendere le difese di Gauff è stata proprio la sua avversaria, Jasmine Paolini, intervenuta in conferenza stampa dopo la vittoria del titolo di doppio insieme a Sara Errani.