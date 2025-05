Paolini-Gauff diretta finale Internazionali d'Italia: segui la partita di tennis di oggi

Jasmine Paolini a un passo dalla storia. La tennista toscana sfiderà la statunitense Coco Gauff nella finale del torneo di singolare femminile del Masters 1000 di Roma. L’ultimo successo di un’italiana risale al 1985 quando Raffaella Reggi vinse gli Internazionali d’Italia - nell’unica edizione disputata a Taranto - contro Vicky Nelson Dunbar con il punteggio di 6-4, 6-4. Sarà un sabato di forti emozioni con il presidente Mattarella in prima fila ad assistere alla sfida della campionessa azzurra e della tennista americana, tra l'altro portabandiera Usa alle ultime olimpiadi. In attesa, domani, della finale tra Sinner e Alcaraz, tutto il Foro Italico tifa per Jasmine Paolini. Dal prepartita alla premiazione finale, di seguito la cronaca in tempo reale con i dettagli.

15:54

Paolini, il percorso prima della finale con Gauff a Roma

Un bellissimo percorso, pur con qualche difficoltà, quello di Jasmine Paolini a Roma prima della finale di oggi. La campionessa azzurra ha vinto 10 set e ne ha perso uno, è rimasta in campo per otto ore e 26 minuti. È diventata la terza azzurra a fare finale agli Internazionali, dopo Reggi (1985) ed Errani (2014)

15:47

Dove vedere la finale Paolini-Gauff in tv

Jasmine Paolini e Coco Gauff: dove vedere la finale femminile degli Internazionali di Roma in diretta tv? Su Sky e sulla Rai

15:44

Jasmine Paolini, finale anche nel doppio

Non è ancora la numero uno al mondo. Può diventarlo? Forse sì, forse no. Ma intanto Jasmine Paolini sta scrivendo un pezzo, un bel pezzo, della storia del tennis azzurro. E allora, in coppia con Sara Errani, Paolini, campionessa olimpica di Parigi, sempre con Errani, oggi gioca la finale del singolare, domani si gioca la finale nel doppio. Semplicemente straordinaria

15:40

Jasmine Paolini-Coco Gauff, il presidente Mattarella sugli spalti

Ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad assistere alla finale di Jasmine Paolini. L'attesa al Foro Italico è altissima: si gioca alle 17, già tanti tifosi e appassionati nei pressi del Foro

15:35

Paolini-Gauff, il bilancio dei precedenti

Quello di oggi sarà il quarto confronto tra le due tenniste. Il bilancio vede in vantaggio la statunitense per due a uno. Coco Gauff si è imposta nel primo confronto (Adelaide, 2021) in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2, e nel secondo scontro diretto a Cincinnati imponendosi per 6-3, 6-2. Jasmine Paolini ha già battuto l’americana sulla terra rossa vincendo il confronto disputato il mese scorso al Porsche Grand Prix di Stoccarda con il punteggio di 6-4, 6-3.

Foro Italico, Roma