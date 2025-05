Sinner-Alcaraz, finale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

La finale più attesa è finalmente realtà: a contendersi lo scettro di campione degli Internazionali BNL d'Italia saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . Gli italiani ovviamente sognavano un derby con Lorenzo Musetti , ma considerando la rivalità e le partite a cui hanno dato vita negli ultimi anni per certi versi Sinner-Alcaraz è ancora meglio. L'azzurro è apparso in forma smagliante nonostante questo sia il suo primo torneo dopo lo stop di tre mesi. Lo spagnolo invece non ha brillato particolarmente, eppure ha vinto quasi tutti i match senza correre grandi rischi. Sinner avrà dalla sua il sostegno del pubblico, mentre per Alcaraz si tratta della terza finale consecutiva, sintomo di un ottimo momento di forma. Insomma, lo spettacolo è assicurato.

Sinner-Alcaraz, data e orario del match

La finale tra Sinner e Alcaraz è in programma domenica 18 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico, alle ore 17:00.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

A livello ATP, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati 10 volte. Lo spagnolo è avanti 6-4 e ha vinto tutte e tre le sfide andate in scena nel 2024. In parità invece il bilancio delle finali (1-1, Sinner ha vinto a Umago e Carlos a Pechino), così come quella su terra rossa (1-1, Jannik si è imposto sempre a Umago mentre Alcaraz ha avuto la meglio allo scorso Roland Garros).

Dove vedere il match di Sinner in tv

La finale degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Come tutte le partite del torneo maschile, sarà inoltre disponibile in streaming su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 1 (oltre che visibile in streaming su RaiPlay).

Internazionali d'Italia, il montepremi maschile

PRIMO TURNO – € 20.820

SECONDO TURNO – € 30.895

TERZO TURNO – € 52.925

OTTAVI DI FINALE – € 90.445

QUARTI DI FINALE – € 165.670

SEMIFINALI – € 291.040

FINALISTA – € 523.870

VINCITORE – € 985.030