Musetti sta per battere, dagli spalti gli urlano una frase che non gradisce: la sua reazione è plateale. E Alcaraz…

Uno dei motivi per cui gli Internazionali BNL d'Italia non sono un torneo come gli altri per i giocatori italiani è sicuramente il pubblico . Se da un lato garantisce un sostegno prezioso, dall'altro aggiunge anche una certa dose di pressione che non tutti riescono a gestire. Lorenzo Musetti se l'è cavata decisamente bene, tanto che è approdato in semifinale senza perdere neppure un set nonostante su di lui ci fossero aspettative particolarmente alte. Durante la semifinale contro Carlos Alcaraz, però, il comportamento di uno spettatore sul Campo Centrale gli ha fatto storcere il naso , suscitando in lui una reazione inedita.

Musetti-Alcaraz: cos'è successo

L'episodio in questione ha avuto luogo nel sesto game del secondo set: alla battuta Musetti, avanti 40-0. Mentre Lorenzo si apprestava a servire, dalle tribune uno spettatore ha gridato "Finiscilo Lollo". Un'interruzione che non è assolutamente piaciuta all'azzurro, il quale si è girato indispettito e ha fulminato con lo sguardo la persona in questione. Fortunatamente ciò non ha compromesso il game, che Musetti ha vinto poco dopo. Fatto sta che, dopo un primo set in cui era stato silenzioso, nel secondo il pubblico ha cominciato a fare più rumore. Come dimostra quest'episodio, però, la linea tra incitamento e fastidio è piuttosto sottile.

In tutto questo, Alcaraz cosa ha fatto? Nella circostanza, ha guardato Musetti, dando l'impressione di approvare la sua reazione stizzita. Anche Alcaraz, infatti, ha dovuto a più riprese fare i conti con gli spettatori del Foro Italico, che non sempre si sono comportati in maniera sportiva nei suoi confronti, e non avrà faticato a mettersi nei panni dell'italiano.