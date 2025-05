Cahill e il messaggio a Sinner sui social che scatena tutti: "Non è normale che..."

Jannik Sinner è stato sconfitto nella finale degli Internazionali BNL d'Italia da Carlos Alcaraz , ma il suo torneo rimane comunque più che positivo. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che era reduce da una sospensione di tre mesi e che comunque ha perso solamente da quello che al momento è il giocatore più forte del mondo sulla terra battuta. Lo ha detto lo stesso Sinner nell'intervista durante la cerimonia di premiazione, aggiungendo che l'obiettivo resta Parigi. A tal proposito, non è mancato un commento di Darren Cahill , che sul suo profilo Instagram ha postato una foto con il Colosseo alle spalle, facendo un bilancio del torneo di Roma e congratulandosi con Sinner.

Il post social di Cahill

"Grazie, Roma. Complimenti a Carlos e al suo team. Una performance meravigliosa" ha esordito il super coach australiano, sempre molto sportivo nel fare i complimenti al vincitore. "Una quindicina di giorni incredibili in Italia per tutti noi" ha aggiunto, per poi commentare il torneo disputato da Jannik. "Complimenti Jan. Superare le aspettative è diventata la tua norma, che è ben lontana dalla normalità". Nonostanre la sconfitta in finale, Darren ha quindi applaudito il percorso di Sinner, sottolineando come non fosse minimamente scontato spingersi fino all'atto conclusivo del torneo. Infine, uno sguardo al futuro: "Ora Parigi. Forza Italia".