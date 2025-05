Alcaraz torna sul Caso Clostebol: "Sinner si aspettava una chiamata? Io non l'ho sentito..."

Alcaraz aveva bisogno di Sinner: lui si nutre della rivalità con Jannik. Adesso che il numero uno al mondo è tornato si sente meglio. Ieri Carlos ha giocato una finale strepitosa a Roma, dimostrando che almeno sulla terra rossa è il più forte. Dopo aver detto che loro due non sono amici stretti, perché in campo sono rivali, alla vigilia della finale è tornato a parlare del caso Clostebol, rivelando di non aver sentito Sinner in quel momento difficile: "In questi tre mesi non potevo immaginare come stesse - ha detto Alcaraz - posso capire quello che dice quando parla dei giocatori che non lo hanno chiamato in questo periodo. Non l'ho chiamato, non so se si aspettasse una mia chiamata e non so se si riferisse a me. Ci siamo sentiti qualche volta quando ha avuto qualche infortunio, ma non questa volta. Ma non si trattava di essere d'accordo o meno. Voglio dire, stavo giocando. Ero anche con i miei pensieri. Onestamente, posso capire che sia rimasto sorpreso da altri giocatori che non lo hanno chiamato. È nel suo diritto dirlo".