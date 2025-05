Atp Ginevra, esordio con vittoria per Arnaldi: che rimonta contro Gaston!

GINEVRA (SVIZZERA) - Esordio con vittoria per Matteo Arnaldi nel 'Gonet Geneva Open', Atp 250 in corso sulla terra rossa di Ginevra, in Svizzera. Il tennista ligure, n.39 del ranking mondiale e ottava testa di serie del tabellone, piega in rimonta il francese Hugo Gaston (n.74) con il punteggio di 6-7 (6), 6-4, 6-4 dopo due ore e 26 minuti di battaglia e stacca il pass per il secondo turno. Prestazione da incorniciare per Matteo che è riuscito a superare il 24enne mancino di Tolosa recuperando da uno svantaggio di un set e di un break. Ora l'azzurro mette nel mirino la qualificazione ai quarti ma dovrà superare il vincente della sfida tra il brasiliano Karue Sell (qualificato, n.300 Atp) e l’ungherese Fabian Marozsan (n.56).