La difesa di Sinner di Nadal fa il giro del mondo: "Doping? Scommetto la vita che..."

PARIGI - Alla vigilia del Roland Garros , Rafael Nadal ha espresso un deciso sostegno a Jannik Sinner, coinvolto in un caso di doping legato al Clostebol. Parole chiare del campionissimo spagnolo, rilasciate in un'intervista a L'Équipe: “Sono assolutamente convinto che Jannik non abbia mai voluto barare o fare qualcosa di illecito. Ne sono sicuro, ci scommetterei la vita. C’è sempre molto rumore attorno a questo genere di cose e quando succede è un male per tutti. Credo abbia vissuto l’inferno per un anno. Ovviamente, per il tennis, questo genere di cose è negativo. Dopodiché, se dubitiamo di tutto nella vita, possiamo mettere in discussione tutto. Dico solo che mi fido di Jannik".

Nadal è dalla parte di Sinner: le sue parole

Nadal a Parigi ha vinto 14 volte. E sa quanto sia dura la vita del tennista: "Come ho fiducia in Jannik ho fiducia anche nella giustizia - ha proseguito lo spagnolo, 14 volte campione dello Slam parigino -. Non mi piace esprimere la mia opinione su cose che non conosco. Quindi capisco che quando il sistema giudiziario prende decisioni, è perché ha tutte le informazioni necessarie che noi non abbiamo. Per questo motivo non mi piace vedere altri giocatori parlarne senza avere le informazioni necessarie. Le persone che ne sono dotate, durante l’intero processo, sono quelle che devono prendere le decisioni e giudicare i fatti". E ancora: "Non credo davvero che Jannik sia stato trattato diversamente perché numero 1 al mondo. Non ci credo. Per vent’anni mi sono sottoposto a tutti i controlli, ogni anno molto numerosi. So quanto sono severi. Se sono state prese decisioni a favore di Jannik, scusandolo e dichiarandolo non colpevole, è perché il tribunale che ha dovuto analizzare i fatti aveva tutte le prove e tutti gli argomenti per prendere questa decisione. E noi non abbiamo tutto questo. Penso che sia un modo per creare confusione e mi sembra ingiusto".