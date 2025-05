Roland Garros, diretta sorteggio e tabellone oggi: gli avversari di Sinner, Musetti e Paolini

L'attesa è finita. Oggi alle 14 a Parigi è stato sorteggiato il tabellone maschile e femminile del Roland Garros . Jannik Sinner è sbarcato questa mattina in Francia : proprio qui l'anno scorso è stato incoronato numero uno al mondo, e oggi, dopo 50 settimane, è ancora in vetta al ranking. Con Alcaraz , il suo grande rivale, l'incontro potrà avvenire solo in finale visto che sono rispettivamente numero uno e numero due del seed. Segui live con noi la cerimonia dei sorteggi.

14:56

Alcaraz, il possibile cammino fino alla finale

R1 - Nishikori

R2 - Marozsan/Nardi

R3 - Mpetshi Perricard/Bergs

R4 - Shelton/Tsitsipas/Etcheverry

QF - Ruud/Paul/Popyrin/Khachanov

SF - Fritz/Musetti/Rune/Tiafoe

F - Sinner/Zverev/Djokovic/Draper

14:44

Sinner, il possibile cammino fino alla finale

14:42

Da Musetti a Cobolli, il primo turno degli altri italiani

R1: RinderknechR2: Atmane/GasquetR3: Davidovich FokinaR4: FilsQF: Draper/MensikSF: Zverev/DjokovicF: Alcaraz

Musetti sfiderà un qualificato, come Cobolli. Arnaldi se la vedrà con Auger-Aliassime, Darderi contro Korda, Sonego contro Ben Shelton. Bellucci sfiderà Draper, Nardi contro Marozsan e Passaro contro De Jong.

14:39

Sinner, i possibili quarti di finale con Draper

14:37

Sinner contro Rinderknech al primo turno

1) Sinner-Draper (5)(3) Zverev-Djokovic (6)(8) Musetti-Fritz (4)(7) Ruud-Alcaraz (2)

Sinner sfiderà Arthur Rinderknech al primo turno del Roland Garros.

14:29

Il possibile percorso di Jasmine Paolini al Roland Garros

Sorteggio non proprio fortunato per Jas al Roland Garros, ecco il possibile percorso: l'azzurra è capitata nella parte alta del tabellone

1R: Yuan

2R: Tomljanovic/Joint

3R: Noskova/Potapova

4R: Svitolina/Vekic

QF: Swiatek/Rybakina/Ostapenko

SF: Sabalenka/Zheng

F: Gauff

14:26

Le altre italiane

Cocciaretto debutterà con una qualificata, mentre Bronzetti sfiderà Alexandrova.

14:20

Il tabellone possibile ai quarti di finale per Jasmine Paolini al Roland Garros

14:18

Paolini con la cinese Yue Yuan, possibili quarti con Iga Swiatek

Sabalenka (1) vs Zheng (8)Paolini (4) vs Swiatek (5)Andreeva (6)v Pegula (3)Keys (7) vs Gauff (2)

Jasmine Paolini è stata sorteggiata al primo turno con la cinese Yue Yuan, 26 anni, numero 62 nel ranking Wta. Jas ai quarti potrebbe incontrare Iga Swiatek e in semifinale Aryna Sabalenka.

14:14

Si parte con il tabellone femminile

È in corso il sorteggio del tabellone femminile, tutto computerizzato: attesa per capire l'avversaria di Paolini. Per ora è uscita Cocciaretto con una qualificata.

14:05

Dembélé ospite speciale: i saluti del presidente Moretton

Sale sul palco Gilles Moretton presidente della Federazione Tennis francese che saluta l’ospite speciale della cerimonia, la stella del Psg Ousmane Dembélé

13:58

La cerimonia è iniziata: video con la voce di Nadal

Ci siamo, è tutto pronto: la cerimonia è iniziata a Parigi con un video suggestivo sul Roland Garros, raccontato dalla voce di Rafa Nadal.

13:49

Il montepremi del Roland Garros

È un montepremi molto ricco quello del Roland Garros, che mette in palio in questa edizione un totale di 56,32 milioni di euro, distribuiti in maniera identica per il torneo maschile e femminile: un aumento del 5,21% rispetto alla scorsa edizione. Leggi i dettagli

13:36

Paolini al Roland Garros da testa di serie numero 4

Jasmine Paolini arriva al Roland Garros da testa di serie numero quattro, davanti a Iga Swiatek, e fresca vincitrice degli Internazionali d’Italia a Roma. L’anno scorso è arrivata in finale, quest’anno sogna di vincerli.

13:20

Alcaraz e Sinner al Roland Garros: la statistica

Quest'anno al Roland-Garros, Alcaraz e Sinner saranno i più giovani giocatori tra le prime due teste di serie in un Major da quasi 20 anni, da quando, agli US Open del 2006, a vincere furono il 25enne Roger Federer e il 20enne Rafael Nadal.

13:08

Alcaraz in campo con Draper al Roland Garros: che allenamento!

Carlos Alcaraz questa mattina si è allenato sul campo centrale Philippe Chatrier del Roland Garros insieme con Jack Draper, grande amico di Sinner. Tante persone sugli spalti hanno assistito all’allenamento. Guarda le foto

12:57

Berrettini, il post sui social dopo la rinuncia al Roland Garros

"Ciao a tutti - ha scritto Berrettini in un post su Instagram - purtroppo ho dovuto prendere la difficilissima decisione di ritirarmi dal Roland Garros. Non ho avuto il tempo per recuperare e sentirmi pronto al 100%. Non vedo l'ora di competere sull'erba e mi sto già preparando con la mia squadra. Sono molto grato per il sostegno che sento da tutti voi e non vedo l'ora di tornare in campo".

12:46

L'ultima volta di Sinner e Alcaraz al Roland Garros: come è andata

Il 7 giugno 2024 Alcaraz ha battuto Sinner in semifinale al Roland Garros in 5 set, in una partita spettacolare. Lo spagnolo ha poi conquistato lo Slam. Ora Sinner e Alcaraz potranno incontrarsi solo in finale: è il sogno di tantissimi tifosi.

12:34

Sinner è arrivato a Parigi, pronto per il Roland Garros

Sinner è sbarcato questa mattina a Parigi, e questa sera svolgerà il suo primo allenamento sul campo al Roland Garros. Leggi l'articolo completo

12:33

Berrettini salta il Roland Garros

Purtroppo era nell'aria. Dopo il ritiro a Roma e le lacrime, Matteo Berrettini non è riuscito a recuperare dai problemi agli addominali e salterà il Roland Garros per la quarta volta consecutiva: manca dal 2021. Appuntamento ad Halle, per la stagione sull'erba che può regalargli grandi soddisfazioni.

12:31

Dembélé ospite speciale nella cerimonia del sorteggio

La cerimonia avrà luogo alla presenza di Gilles Moretton , presidente della Federazione Francese Tennis, e di Amélie Mauresmo, direttrice del torneo Roland-Garros. La stella del Psg Ousmane Dembélé è l’ospite d'onore: nei prossimi giorni giocherà la finale di Coppa di Francia e la finale di Champions League contro l’Inter.

Parigi - Roland Garros