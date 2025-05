Roland Garros 2025, il montepremi: ecco quanto guadagna chi vince il torneo

Manca sempre meno all'inizio del Roland Garros, secondo Slam della stagione in programma sulla terra rossa parigina dal 25 maggio all'8 giugno. Oggi è in programma il sorteggio e Jannik Sinner insieme a tutti gli altri azzurri scoprirà l'avversario dell'esordio e il possibile cammino verso la finale. Intanto è già stato svelato il montepremi per l'edizione 2025 che vedrà un aumento del 5,21% rispetto allo scorso anno, per un totale di 56,35 milioni di euro rispetto ai 53,478 milioni dell’anno scorso. Il singolare femminile paga esattamente la stessa cifra del singolare maschile.