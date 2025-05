Sinner, primo allenamento al Roland Garros: orario e con chi scenderà in campo

Jannik Sinner è sbarcato a Parigi questa mattina. L'attesa è finita quando l'account ufficiale del Roland Garros ha postato il video con le prime immagini del numero uno al mondo sulla terra parigina. Abbiamo già visto Jasmine Paolini, con il suo sorriso, e Alcaraz, il suo grande avversario e finalista a Roma, subito in campo. Il tennista italiano ha scelto di arrivare oggi, con un pizzico di ritardo sul programma, probabilmente per curare bene quella vescica al piede destro che gli ha provocato qualche fastidio di troppo agli Internazionali d'Italia. Sul sito ufficiale dello Slam c'è già il suo nome nel programma degli allenamenti di oggi: alle 18.30 sarà sul campo Philippe-Chatrier per una sessione di pratica con l'australiano Jordan Thompson, numero 38 nel ranking Atp.

Sinner, tabellone e sorteggio Roland Garros

Quando scenderà in campo alle 18, Sinner conoscerà già il suo primo avversario e il tabellone del Roland Garros, visto che la cerimonia è in programma alle 14 di oggi. Jannik viene da una settimana intensa, in cui è arrivato fino in finale agli Internazionali di Roma, dopo lo stop di tre mesi. È stato sconfitto da Alcaraz, ma ha messo benzina nelle gambe, e ha giocato più partite di quanto si aspettasse. Il suo obiettivo dichiarato è sempre stato lo Slam parigino, per questo adesso non vuole tralasciare nessun dettaglio.