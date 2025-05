Sinner-Rinderknech, primo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner si appresta a fare il suo esordio al Roland Garros , secondo Slam della stagione tennistica. L'azzurro è imbattuto nei Major nel 2025, avendo trionfato all'Australian Open, e proverà a ripetersi sulla terra rossa di Parigi , dove il suo cammino comincerà contro un giocatore locale. Il sorteggio l'ha infatti messo di fronte ad Arthur Rinderknech , 29enne di Gassin e numero 72 del ranking ATP. Sulla carta si preannuncia un impegno ampiamente alla portata per Sinner , che però non potrà contare - come accaduto a Roma - sul tifo del pubblico. Poco male per il numero uno al mondo, ampiamente favorito e determinato a iniziare con il piede giusto la sua avventura sui campi del Bois de Boulogne.

Sinner-Rinderknech, data e orario del match

L'incontro di primo turno tra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech è in programma lunedì 26 maggio nella sessione serale sul campo Philippe Chatrier, con inizio non prima delle ore 20:15.

Sinner-Rinderknech: i precedenti tra i due

Sinner conduce 2-1 nei precedenti, tuttavia i confronti sono piuttosto datati. L'ultimo risale infatti al 2022, in occasione dell'ATP Cup, con successo dell'azzurro in due set. L'altra vittoria di Jannik risale al torneo di Anversa nel 2021, mentre l'unico trionfo del francese è arrivata sulla terra battuta, al secondo turno dell'ATP 250 di Lione nel 2021.

Dove vedere il match Sinner-Rinderknech in tv

Tutte le partite del Roland Garros vengono trasmesse in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.

Roland Garros 2025, il montepremi del singolare maschile

PRIMO TURNO - € 78.000

SECONDO TURNO - € 117.000

TERZO TURNO - € 168.000

OTTAVI DI FINALE - € 265.000

QUARTI DI FINALE - € 440.000

SEMIFINALE - € 690.000

FINALISTA - € 1.275.000

VINCITORE - € 2.550.000