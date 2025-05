Alcaraz, scarpe personalizzate e nuovo look con maglia a righe: è un omaggio, di cosa si tratta

Sarà il campo Suzanne Lenglen la cornice dell' esordio al Roland Garros di Carlos Alcaraz , campione in carica, che al primo turno affronterà l'italiano Giulio Zeppieri, proveniente dalle qualificazioni. Il tennista spagnolo ha disputato una fantastica stagione su terra rossa, trionfando a Monte-Carlo e Roma e raggiungendo la finale a Barcellona. Ha anche battuto quello che è il suo più grande rivale, Jannik Sinner , proprio in finale al Foro Italico, perciò arriva a Parigi con lo status di favorito. Ciò di cui si è parlato in questi giorni, tuttavia, è stato un dettaglio relativo all'outfit con cui Alcaraz scenderà in campo al Roland Garros . Lo spagnolo indosserà infatti scarpe personalizzate e una maglia a righe . Un look che rappresenta un chiaro omaggio: ecco di cosa si tratta.

Alcaraz omaggia un altro sport

Carlos Alcaraz vestirà una maglia a righe targata Nike che ha come intento quello di omaggiare il rugby, secondo sport più popolare in Francia dopo il calcio. Inoltre, indosserà anche delle scarpe personalizzate - sempre Nike - che ha già testato durante gli allenamenti degli ultimi giorni per abituarsi. Sul retro delle scarpe spiccano le sue iniziali, CA, insieme al trofeo del Roland Garros. A svelarlo è Marca, che sottolinea come nel frattempo Nike stia continuando a lavorare a una linea personalizzata per Alcaraz. Va infine ricordato che l'azienda americana con sede in Oregon è al lavoro anche per creare il logo di Carlos. Un trattamento comune per campioni di questo calibro, tanro che già in passato era stato riservato ai vari Federer, Nadal e Djokovic.