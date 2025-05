Musetti, terzo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros e lo ha fatto senza faticare. Dopo il comodo esordio ai danni di Hanfmann, il tennista azzurro ha superato in tre set anche il lucky loser Galan, archiviando la pratica con il punteggio di 6-4 6-0 6-4 in poco più di due ore di gioco. Musetti non ha corso grossi rischi e ha ottenuto un altro successo convincente, ribadendo il proprio status di favorito nel suo spicchio di tabellone. Il possibile ottavo contro Rune dista ancora un match, ma se Lorenzo dovesse continuare a esprimere questo livello di tennis tutto lascia pensare che possa arrivarci.

Musetti, data e orario del match di terzo turno

La prossima sfida con Lorenzo Musetti protagonista andrà in scena venerdì 30 maggio con orario e campo ancora da definire.

Musetti, nome prossimo avversario

Al terzo turno, Lorenzo Musetti affronterà il vincente del match Opelka-Navone. Ampiamente favorito il tennista argentino, molto più a suo agio su una superficie come la terra battuta. Nei precedenti, Musetti è avanti 1-0 contro Navone, mentre è sotto 3-1 contro Opelka.

Dove vedere il match di terzo turno di Musetti in tv

Tutte le partite del Roland Garros sono trasmesse in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.

Roland Garros 2025, il montepremi

PRIMO TURNO - € 78.000

SECONDO TURNO - € 117.000

TERZO TURNO - € 168.000

OTTAVI DI FINALE - € 265.000

QUARTI DI FINALE - € 440.000

SEMIFINALE - € 690.000

FINALISTA - € 1.275.000

VINCITORE - € 2.550.000