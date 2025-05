Paolini, terzo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prosegue a gonfie vele la difesa della finale a Parigi per Jasmine Paolini, che ha ottenuto la sua seconda vittoria in quest'edizione del Roland Garros. Dopo aver superato Yuan all'esordio, la numero uno d'Italia si è liberata in due set (6-3 6-3) dell'australiana Tomljanovic, staccando il biglietto per il terzo turno dello Slam parigino. Brava Jasmine a uscire vincitrice da un match affatto scontato contro un'avversaria di grande esperienza che non aveva mai sfidato in carriera. Per lei ora si alza l'asticella perché inizierà a trovare sul suo cammino le teste di serie, tuttavia con il livello di tennis che sta esprimendo può indubbiamente ambire a fare ancora strada nel torneo.