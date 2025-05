Sinner-Lehecka, terzo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner 2, Francia 0. Altra vittoria “in trasferta” al Roland Garros per il numero uno al mondo, che dopo aver battuto Arthur Rinderknech ha superato in tre set anche un veterano come Richard Gasquet, all'ultimo match della carriera. Promosso a pieni voti dunque Sinner , che però adesso è atteso da impegni sempre più insidiosi. Al terzo turno, ad esempio, troverà sul suo cammino il ceco Jiri Lehecka, capace di sorprendere Davidovich Fokina. Lehecka che era stato proprio il giocatore con cui Sinner aveva svolto il primo allenamento al Foro Italico dopo la fine della squalifica.

Sinner-Lehecka, data e orario del match

La sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka è programmata per sabato 31 maggio con orario e campo ancora da definire.

Sinner-Lehecka, i precedenti

Sinner ha vinto entrambi i confronti a livello ATP: a Indian Wells (6-3 6-3) e a Pechino (6-2 7-6), entrambi sul cemento, nel 2024 e a livello di quarti di finale. L’unica sfida su terra rossa risale invece al Challenger di Ostrava nel 2019. Anche in quel caso ebbe la meglio Sinner, con il punteggio di 6-4 6-2.

Dove vedere il match Sinner-Lehecka in tv

Tutte le partite del Roland Garros vengono trasmesse in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.

Roland Garros 2025, il montepremi

PRIMO TURNO - € 78.000

SECONDO TURNO - € 117.000

TERZO TURNO - € 168.000

OTTAVI DI FINALE - € 265.000

QUARTI DI FINALE - € 440.000

SEMIFINALE - € 690.000

FINALISTA - € 1.275.000

VINCITORE - € 2.550.000