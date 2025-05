Sinner tifoso, la risposta sulla finale di Champions stupisce tutti: "Non mi mettete in difficoltà..."

PARIGI (FRANCIA) - Debutto senza problemi per Jannik Sinner , che vince all'esordio al Roland Garros in tre set contro Rinderknech. Match senza problemi per il numero uno al mondo, che ha avuto invece qualche difficoltà durante l'intervista post-partita in campo, specialmente nella domanda sulla finale di Champions League .

Sinner, la domanda sulla finale di Champions: "Sono in difficoltà"

La stessa domanda fatta a Carlos Alcaraz ("Tiferò Psg"), viene riproposta anche al tennista azzurro: "Inter o PSG in finale di Champions? Non mi mettete in questa situazione, sono in difficoltà. Da italiano dico che sarebbe bello veder vincere una squadra italiana. Qui c'è anche Donnarumma, siamo buoni amici da tempo, ci conosciamo bene e per me è stato un onore vederlo nel mio box. Anche lui tra qualche giorno avrà una partita abbastanza importante da giocare… Siamo concentrati su noi stessi e sui nostri impegni, ma ci supportiamo a vicenda e questo è bello. Per Gigione, se vincessero i francesi sarei felicissimo per lui” .