Sinner diretta Roland Garros: oggi in partita contro Rinderknech

19:00

Roland Garros 2025, il montepremi del singolare maschile

PRIMO TURNO - € 78.000

SECONDO TURNO - € 117.000

TERZO TURNO - € 168.000

OTTAVI DI FINALE - € 265.000

QUARTI DI FINALE - € 440.000

SEMIFINALE - € 690.000

FINALISTA - € 1.275.000

VINCITORE - € 2.550.000

18:50

Sinner-Rinderknech, i precedenti

Jannik conduce 2-1 nei precedenti, tuttavia i confronti sono piuttosto datati. L'ultimo risale infatti al 2022, in occasione dell'ATP Cup, con successo dell'azzurro in due set. L'altra vittoria dell'azzurro risale al torneo di Anversa nel 2021, mentre l'unico trionfo del francese è arrivata sulla terra battuta, al secondo turno dell'ATP 250 di Lione nel 2021.

18:40

Roland Garros, Sinner-Rinderknech in tv e streaming

La sfida tra il numero uno al mondo e il francese, valida per il primo turno del Roland Garros, è in programma oggi - lunedì 26 maggio - nella sessione serale sul campo Philippe Chatrier, con inizio non prima delle ore 20:15. L'atteso match, così come tutte le partite dell'Open di Francia, verrà trasmesso in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.

18:30

Sinner, debutto al Roland Garros: sfida il francese Rinderknech

È il giorno del debutto di Jannik Sinner al Roland Garros. L'azzurro, numero uno del mondo e reduce dalla sconfitta contro Alcaraz in finale degli Internazionali, sfiderà il francese Arthur Rinderknech.

Court Philippe Chatrier - Parigi