Vagnozzi fa chiarezza sulle condizioni fisiche di Sinner e spiega: "Si mette male se..."

Simone Vagnozzi , allenatore di Jannik Sinner , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell'incontro di terzo turno del Roland Garros in cui l'azzurro affronterà Jiri Lehecka: "Sarà un match più complicato, Lehecka lo conosciamo: tira forte, serve bene, magari non si muove benissimo, quindi per metterlo in difficoltà Jannik dovrà cercare di tenere in mano il gioco e non dargli tanto ritmo. Sono sicuro che alzerà il livello dell’intensità domani, c’è bisogno perché sennò si mette male . Oggi bene con Passaro, buon allenamento, domani speriamo di iniziare subito bene". Sullo stato d'animo di Jannik, invece: "Sicuramente il fatto di aver chiuso un po’ tutta la storia è stato importante, s’è tolto un peso dalle spalle. Adesso può godersi la sua vita da tennista al 100% ".

Come sta Sinner? La risposta di Vagnozzi

"Oggi stava meglio, siamo contenti di come si è ripreso da ieri. Negli ultimi giorni ci sono stati un po’ di acciacchi, di raffreddore e stato influenzale. Niente di così grave, è stato bravo ieri a non perdere troppe energie, oggi ha alzato l’intensità e per domani siamo fiduciosi. Fastidio alla schiena? Sì, però la cosa positiva è che dopo il match di ieri sta meglio, oggi non sentiva nulla, quindi siamo fiduciosi" ha spiegato il coach del numero uno al mondo. Interista sfegatato, infine non è mancata una battuta sulla finale contro il Psg: "Fino a quando domani non sarà finita la partita non si pensa ad altro, poi ci divertiamo, siamo già contenti di poter vedere una finale di Champions con un’italiana. Sono abbastanza scaramantico".