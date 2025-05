Le bellissime parole di Sinner per Gasquet dopo la vittoria al Roland Garros: "Sei stato..."

Jannik Sinner ha sconfitto al secondo turno del Roland Garros il francese Richard Gasquet con il punteggio di 6-3 6-0 6-4. Nonostante la vittoria, tutte le attenzioni sono state per il suo avversario perché questo è stato l'ultimo match della sua lunghissima carriera. La ventiduesima apparizione nello Slam parigino è stata anche l'ultima per Gasquet , che si è tolto la soddisfazione di vincere una partita - contro il connazionale Atmane - per poi salutare contro il numero uno al mondo. Un lungo applauso del pubblico ha scaldato il cuore di Richard prima del match point e ha poi continuato a farlo dopo il dritto sbagliato in lunghezza. Anche Sinner è stato molto empatico e ha reso onore a Gasquet, prima con un bell'abbraccio a fine partita e poi con un discorso sentito nell'intervista post-match.

Le parole di Sinner per Gasquet

"È stato bello giocare qui. Ho affrontato Richard l'anno scorso su questo campo e sapevo che sarebbe stata dura. Grazie al pubblico per essere stato leale con me durante tutta la partita. Abbiamo un ottimo rapporto nonostante apparteniamo a generazioni diverse. Questo è il momento di Richard: congratulazioni a tutto il suo team e alla sua famiglia. Senza persone fantastiche al tuo fianco, è impossibile costruire una carriera grandiosa. Congratulazioni non solo per la tua incredibile carriera, ma soprattutto per la persona che sei. Ti auguro il meglio per tutto".