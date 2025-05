Sinner-Gasquet diretta Roland Garros: il match di tennis oggi, aggiornamenti e risultato 

Sinner torna in campo al Roland Garros . Dopo la vittoria nel primo turno con Rinderkneck , il numero uno al mondo oggi affronta un altro francese, Richard Gasquet . Anche stavolta Jannik gioca sul campo centrale Philippe Chatrier . La partita è in programma come secondo match della sessione diurna, a partire dalle 12. Prima ci sarà la sfida femminile tra Li e Pegula , quindi il match di Sinner dovrebbe iniziare tra le 13:30 e le 14. Segui con noi gli aggiornamenti in tempo reale.

13:10

Pegula-Li, l'aggiornamento della gara che precede Sinner

Sullo Philippe Chatrier è in corso il secondo set della sfida Pegula-Li (6-3 2-2), Jannik è pronto a entrare in campo al termine della sfida.

12:53

Donnarumma ospite nel primo match di Sinner al Roland Garros

12:41

Pegula-Li in campo, Sinner a seguire

Nel match d’esordio contro Rinderknech c’era Donnarumma nel box di Jannik, che ha apprezzato la presenza del portiere azzurro: “Per me è stato un onore vederlo nel mio angolo. Presto anche lui avrà una partita bella importante. Chi tifo? Spero sia una bella finale. Sono amico di Gigio, ma ho anche amici nell’Inter. Tutti sanno che sono milanista, ma nessuno si offenderà se dico che si tifa per un’italiana”.

La sfida del femminile che precede quella tra Jannik e Gasquet è in corso, sta per terminare il primo set.

12:17

Sinner, 15 vittorie consecutive negli Slam

Sinner ha collezionato 15 vittorie consecutive negli Slam. Sette agli Us Open del 2024 e sette in Australia a gennaio del 2025 (entrambi vinti), più quella al debutto al Roland Garros con Rinderknech.

12:06

Sinner, le belle parole per Gasquet

Sinner ieri ha speso belle parole per l'avversario di oggi Richard Gasquet: “Ha dato così tanto al nostro sport, ha dato tanto a tutti voi. È un giocatore che avete visto per anni e anni e anche io, quindi sono molto felice di condividere il campo con lui. Spero che sia una bella partita, che è la cosa più importante".

11:54

Sinner si inchina davanti all'impronta di Nadal

Anche Sinner si è inchinato per osservare da vicino la suggestiva impronta di Rafa Nadal sul campo Philippe Chatrier, impressa domenica scorsa, nel giorno del tributo alla leggenda del tennis.

11:45

Non solo Sinner: quattro italiani in gara oggi al Roland Garros

Non solo Sinner: sono quattro gli italiani in campo oggi al Roland Garros per una giornata che si preannuncia scoppiettante: c’è il derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, e prima ancora Elisabetta Cocciaretto contro la testa di serie numero 20 Ekaterina Alexandrova.

11:31

Chi è Richard Gasquet, l'avversario di Sinner

Richard Gasquet, classe 1986, è un tennista francese che si prepara a chiudere la carriera. Quella con Sinner potrebbe essere la sua ultima partita al Roland Garros. Nel corso della carriera ha conquistato 16 titoli Atp, raggiungendo la settima posizione nel ranking nel 2007. Oggi occupa la posizione numero 166.

11:14

Sinner e il fattore pubblico a sfavore

Sinner avrà il pubblico contro che sicuramente farà un tifo incessante per Gasquet: da questo punto di vista però, anche in passato Jannik ha dimostrato di non soffrire troppo queste situazioni. Anche al primo turno, con il francese Rinderknech il pubblico non era dalla sua parte.

11:11

Gasquet, potrebbe essere l'ultimo ballo con Sinner

11:10

I precedenti tra Sinner e Gasquet

Probabilmente per Gasquet sarà l’ultima partita. Il tennista francese, 39 anni il prossimo mese, è al termine della sua carriera. “Non può esserci sogno più grande che chiudere la carriera contro il numero 1 del mondo”, ha detto alla vigilia della sfida con Sinner

Tra Sinner e Gasquet i precedenti sono tre e li ha vinti tutti Jannik. L'ultimo incrocio risale proprio al secondo turno del Roland Garros dello scorso anno, dove il numero uno al mondo si impose con il punteggio di 6-4 6-2 6-4.

Roland Garros - Parigi