Chi è la ragazza ripresa spesso dalla tv durante Sinner-Gasquet: sugli spalti gli occhi sono tutti per lei

Per l'ultima di Gasquet al Roland Garros (e forse anche della sua carriera) il pubblico è quello delle grandi occasioni. Trentanove anni il prossimo 18 giugno, per il francese - beniamino di casa - gli incroci di tabellone hanno scelto l'avversario più stimolante possibile da sfidare, Jannik Sinner. Salutare così, contro il numero uno del mondo e dopo aver giocato un match dando tutto, è sicuramente il migliore dei congedi. Proprio per questo, per Gasquet, non possono mancare sugli spalti il grande affetto del pubblico e la grande carica trasmessa dal suo angolo, dove le telecamere hanno inquadrato, a più riprese, una ragazza dai capelli mori, con occhiali da sole a farfalla e una maglietta marrone.