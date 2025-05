Continuano ad arrivare vittorie sull’amata terra battuta per Lorenzo Musetti, che grazie al successo in quattro set ai danni di Mariano Navone ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale del Roland Garros. Sono ben 16 i successi negli ultimi 19 incontri disputati sul rosso dall’azzurro, che si conferma il grande favorito per un posto in semifinale contro Alcaraz. Musetti però pensa di partita in partita e approfitterà del giorno di riposo per preparare al meglio il prossimo appuntamento. L’obiettivo è farsi trovare pronto e proseguire il proprio cammino al Bois de Boulogne.