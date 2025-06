PARIGI - È il giorno di Novak Djokovic , che sfiderà Zverev per la possibilità di disputare la semifinale del Roland Garros , potenzialmente contro Sinner . Il campione serbo è in grandissima forma: non ha ancora perso un set nel suo percorso nello Slam francese. Una condizione che, dopo il difficile avvio di stagione, l'ha riportato ad avere un buon umore , tornando anche a scherzare e divertirsi con i suoi colleghi.

Djokovic scherza: "Faccio come Sabalenka"

Dopo la sua vittoria contro Norrie agli ottavi, Djokovic ha voluto scherzare con un'imitazione Aryna Sabalenka, tennista bielorussa e sua grande amica. La Sabalenka, in fondo alla scala che porta agli spogliatoi, aveva improvvisato alcune pose per le telecamere e Djokovic ha voluto replicare quanto fatto dalla sua amica: "Faccio come Sabalenka", le sue parole prima di cimentarsi in alcune pose.

Sabalenka risponde: "Decisamente meglio io"

Un siparietto che ha fatto divertire i social, venendo pubblicato dall'account ufficiale del Roland Garros che ha, ironicamente, chiesto: "Chi ha fatto meglio? Djokovic o Sabalenka?". E nei commenti è arrivata la risposta di Sabalenka: "Decisamente meglio io di Djokovic". Ma non è finita qui. Dopo la sua ultima vittoria, che l'ha qualificata per le semifinali del Roland Garros, la bielorussa è tornata su quelle stesse scale improvvisando un balletto sulla canzone "Tiger" di djKDS, brano dedicato proprio a lei, aggiungendo: "Novak che dici? Tu non hai una tua canzone".