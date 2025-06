Sinner-Bublik, quarti Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner continua a brillare al Roland Garros. Quattro vittorie e nessun set perso dal numero uno al mondo, che dopo la lezione di tennis impartita a Lehecka si è liberato in tre comodi set di un ex top 10 come Andrey Rublev. A tratti ingiocabile, Sinner ha prolungato la sua striscia di vittorie consecutive nei Major (18) e ha festeggiato come meglio non poteva le 52 settimane di fila in vetta al ranking ATP. La finale, obiettivo fin dall'inizio, è ancora distante, ma ora Jannik è atteso da un impegno sulla carta agevole. Nei quarti di finale, in programma oggi, 4 giugno, se la vedrà contro Alexander Bublik, russo naturalizzato kazako, protagonista di un torneo estremamente positivo ma che su una superficie come la terra battuta non ha troppe armi per dare del filo da torcere a Sinner. Guai però a sottovalutarlo, specialmente dopo la sorprendente vittoria ai danni di Draper.