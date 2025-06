Sinner, un anno da numero uno. Ecco quanto ci rimarrà secondo le proiezioni Atp

Nella testa di Jannik Sinner c'è solamente il Roland Garros , tuttavia l'azzurro festeggia anche la 52esima settimana consecutiva da numero uno al mondo . Balzato in vetta al ranking ATP per la prima volta proprio dodici mesi fa, al termine dello Slam parigino, Sinner è rimasto al comando delle classifiche senza che nessuno riuscisse a impensierirlo e celebra dunque quest'importante traguardo. Numeri alla mano, Jannik è appena il quinto tennista in grado di mantenere la vetta del ranking per un anno intero durante la sua prima esperienza da numero uno. Meglio di lui, per ora, hanno fatto soltanto Roger Federer (237 settimane), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75) e Novak Djokovic (53).

Sinner numero 1 fino a quando: le proiezioni

In un contesto del genere, una domanda sorge spontanea: quanto tempo rimarrà Sinner al numero uno? Dando un'occhiata alle proiezioni in tempo reale del ranking ATP, arrivano ottime notizie. Jannik ha infatti un vantaggio superiore ai 2.500 punti su Carlos Alcaraz, attuale numero 2. Lo spagnolo però dovrà difendere 2.000 punti per il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, mentre Sinner scarterà meno della metà dei punti, ovvero 900 (500 per il trionfo ad Halle e 400 per i quarti a Wimbledon). Salvo sorprese, l'azzurro resterà dunque in vetta alla classifica almeno per un altro paio di mesi. Il periodo in cui il suo trono potrebbe vacillare è a fine agosto, quando dovrà difendere ben 3000 punti (1.000 da Cincinnati e 2.000 dallo US Open).