Swiatek e la frase su Sinner dopo la vittoria al Roland Garros: "Nel primo set..."

Iga Swiatek è stata protagonista di uno degli incontri più spettacolari di quest'edizione del Roland Garros. Sul campo Philippe Chatrier ha infatti sconfitto in rimonta Elena Rybakina, con il punteggio di 1-6 6-3 7-5, qualificandosi per i quarti di finale dopo una battaglia di due ore e mezza. Dopo un inizio terribile, la campionessa in carica è stata molto brava a reagire e a trovare delle contromisure al gioco dell'avversaria. Tuttavia, nonostante un parziale di 1-8 in avvio, non ha avuto granché da rimproverarsi. Il motivo lo ha svelato nell'intervista post-partita, facendo i complimenti a Rybakina per il livello di tennis espresso. In particolare, una frase pronunciata dalla polacca, che ha tirato in ballo Jannik Sinner, non è passata inosservata.