Sinner-Rublev, ottavi di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per la quinta volta in carriera Jannik Sinner giocherà gli ottavi di finale del Roland Garros . Il numero uno al mondo ha dominato la sfida con Jiri Lehecka , chiusa con il punteggio di 6-0 6-1 6-2 dopo poco più di un'ora e mezza di gioco e per un posto nei quarti di finale affronterà Andrey Rublev , testa di serie numero 17 del tabellone, che ha beneficiato al terzo turno del forfait di Arthur Fils . Il match è in programma in sessione serale sul Philppe Chatrier non prima delle 20:15 in quello che sarà il decimo confronto tra i due giocatori, con l'azzurro avanti 6-3 nei precedenti. La sfida tra Sinner e Rublev si è già disputata agli ottavi di finale dello Slam parigino nel 2022 e in quell'occasione a passare il turno fu il russo a causa del ritiro di Jannik nel terzo set.

Sinner-Rublev, data e orario del match

La sfida tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, valida per gli ottavi di finale del Roland Garros, è in programma lunedì 2 giugno non prima delle 20.15 sul Philippe Chatrier.

I precedenti tra Sinner e Rublev

Sono ben nove i precedenti tra Sinner e Rublev, con l'azzurro avanti 6-3 nel conto dei confronti diretti. Il numero uno al mondo è avanti 2-1 nei soli incontri sulla terra rossa e ha vinto l'ultimo incrocio, andato in scena ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati dello scorso anno.

Dove vedere Sinner-Rublev in tv

Tutte le partite del Roland Garros sono trasmesse in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.

Roland Garros 2025, il montepremi del singolare maschile

PRIMO TURNO - € 78.000

SECONDO TURNO - € 117.000

TERZO TURNO - € 168.000

OTTAVI DI FINALE - € 265.000

QUARTI DI FINALE - € 440.000

SEMIFINALE - € 690.000

FINALISTA - € 1.275.000

VINCITORE - € 2.550.000