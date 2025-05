Lehecka fa un game con Sinner ed esulta, il pubblico impazzisce: cosa è successo al Roland Garros

Uno straripante Jannik Sinner è avanti due set a zero nella sfida di terzo turno contro Jiri Lehecka al Roland Garros. Il numero uno al mondo sta dominando il match del Suzanne Lenglen contro il tennista ceco, al quale ha concesso nei primi due parziali solamente un game. 6-0 6-1 il risultato delle prime due frazioni, chiuse da Sinner in poco più di un'ora di gioco. Le occasioni per Lehecka non sono mancate soprattutto nei propri turni di battuta insieme ad una palla break non sfruttata nel primo set.