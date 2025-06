Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, semifinale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sara Errani e Jasmine Paolini inseguono il primo Slam insieme e sognano di trionfare al Roland Garros . Parigi è un luogo speciale per entrambe tra medaglia d'oro alle Olimpiadi e finale in singolare nello Slam francese, tuttavia lo scorso anno si sono fermate a un passo dal titolo, sconfitte da Gauff/Siniakova. Approdate fino in semifinale nel 2025, non hanno intenzione di accontentarsi e mirano al bottino grosso. Le azzurre vanno dunque a caccia di altre due vittorie per mettere le mani sul trofeo e regalare un altro trionfo all'Italia dopo quello nel doppio misto. Le russe Andreeva/Shnaider sono avversarie particolarmente scomode e partiranno leggermente favorite, ma dalla parte di Errani e Paolini c'è sicuramente l'esperienza.

Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, data e orario del match

La sfida è in programma venerdì 6 giugno come terzo match dalle ore 12 sul campo Simonne-Mathieu.

Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, i precedenti

Sara e Jasmine sono avanti 3-1. La prima vittoria risale alla finale olimpica della scorsa estate. Le russe si sono prese le rivincita quest'anno agli Australian Open, ma poi sono arrivati altri due successi per la coppia italiana: prima a Doha e poi a Roma, sempre in semifinale.

Dove vedere la semifinale di Errani/Paolini in tv

Tutti i match del Roland Garros sono trasmessi in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.

Roland Garros 2025, il montepremi del doppio

PRIMO TURNO - € 17.500

SECONDO TURNO - € 27.500

TERZO TURNO - € 43.500

QUARTI DI FINALE - € 80.000

SEMIFINALE - € 148.000

FINALISTA - € 295.000

VINCITRICE - € 590.000