Sinner-Djokovic diretta Roland Garros: segui la semifinale di oggi

18:41

L'ultimo match perso da Sinner prima di una finale

Un altro dato che conferma l'impressionante crescita di Sinner riguarda l'ultima sconfitta subita prima di accedere alla finale di un torneo: è datata Montreal 2024 contro Rublev, regolarmente asfaltato in questa edizione del Roland Garros.

18:38

Due sconfitte in due anni solari per Sinner

Suonerà strano, ma chi stasera è chiamato all'impresa è Novak Djokovic, perché negli ultimi due anni solari, Jannik Sinner ha perso solamente due partite, entrambe le volte per mano di Alcaraz: a Roma nell'ultima edizione degli Internazionali e nella finale di Pechino.

18:01

Sinner: "Djokovic è tornato al suo livello"

Sinner su Djokovic ha detto: "Novak sta dimostrando di essere tornato al suo livello, sta giocando davvero bene. Ha vinto 24 Slam, questo dice tutto. Mi aspetto una partita molto impegnativa dal punto di vista tattico. Non avrei mai pensato di ritrovarmi in semifinale al Roland Garros dopo il mio rientro. Sono orgoglioso di ciò che sto facendo".

17:47

Djokovic: "Sinner? Non penso a come fermarlo, ma..."

Djokovic ha parlato così dopo la vittoria contro Zverev in vista della partita con Sinner: "Sono queste le partite che mi tengono vivo. Per esprimere il mio tennis ho bisogno di correre tanto. Jannik è stato il miglior giocatore al mondo negli ultimi due anni. Sta giocando un tennis aggressivo e completo. Io non penso a come fermarlo, ma a come eseguire ciò che voglio fare".

17:42

Sinner-Djokovic: orario, quando si gioca e dove vedere in tv la semifinale Roland Garros

La grande sfida tra Sinner e Djokovic verrà trasmessa in diretta tv: ecco a che ora e dove vederla. LEGGI QUI

17:36

Sinner vuole la rivincita contro Alcaraz

Se Sinner vince trova Alcaraz. Numero 1 contro numero 2: sarebbe la rivincita contro Carlitos. Lo spagnolo ha vinto le ultime 4, tra queste la semifinale del Roland Garros dello scorso anno e la finale di poche settimane fa a Roma. Da Cincinnati 2024, è l’unico ad aver sconfitto Jannik (due volte), in mezzo a 42 vittorie e 6 titoli: due Slam, due Masters 1000, le ATP Finals e la Coppa Davis.

17:25

I numeri di Sinner-Djokovic

Il serbo, 24 Slam e un oro olimpico conquistato proprio a Parigi lo scorso anno, a 38 anni non ha alcuna intenzione di arrendersi. La vittoria su Zverev in quattro set gli ha regalato la 51ª semifinale Slam. Sinner è l’unico a non aver perso un set in tutto il torneo. Ma solo oggi affronterà il primo Top 10 della sua corsa francese. In una giornata storica per il tennis italiano perché Jannik sogna la sua 4ª finale Slam dopo aver vinto le tre giocate finora.

17:12

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Sono in totale parità i precedenti tra Sinner e Djokovic: quattro vittorie a testa. Novak non batte Jannik dalla finale delle Nitto Atp Finals del 2023. Da lì ad oggi tre vittorie di fila del numero uno del mondo, l'ultima nella finale del 2024 di Shanghai.

17:07

Sinner contro Djokovic: in palio un posto in finale

Jannik SInner contro Novak Djokovic. L'azzurro, numero uno della classifica Atp, affronta il serbo per provare a raggiungere un posto in finale contro Alcaraz e ripetere la stessa sfida degli Internazionali d'Italia a Roma.

Parigi - Francia