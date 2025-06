Musetti-Alcaraz diretta Roland Garros: segui la semifinale di oggi

PARIGI (FRANCIA) - Appuntamento con la storia per Lorenzo Musetti, che oggi (6 giugno, ore 14:30) sfida il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz nella prima semifinale del Roland Garros , secondo Slam della stagione al quale il 23enne azzurro è arrivato invece da numero 7 del ranking Atp. La sfida contro il 22enne spagnolo, campione in carica sulla terra rossa di Parigi , sarà la rivincita della semifinale degli Internazionali d'Italia persa di recente dal toscano . Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti, le curiosità e le dichiarazioni.

Cresce l'attesa per Alcaraz-Musetti

Cresce l'attesa sul campo centrale del Roland Garros per la sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro non ha mai raggiunto una finale di un torneo del Grande Slam

Musetti a caccia della settima

Se dovesse sconfiggere Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti raggiungerebbe la settima finale della sua carriera. Quest'anno ha disputato e perso la finale del Master 1000 a Montecarlo: battuto proprio da Alcaraz.

Musetti può battere Alcaraz?

Tiafioe, dura accusa a Musetti

Musetti nella storia

Il tennista azzurro è il decimo italiano ad aver raggiunto le semifinali del Roland Garros.

Alcaraz avanti 5-1 nei precedenti con Musetti

Carlos Alcaraz è in vantaggio per 5-1 nei precedenti con Musetti. L'unico successo dell'azzurro risale alla finale del torneo di Amburgo del 2022, vinta in tre set e in rimonta.

Musetti, un unico precedente con Alcaraz al Roland Garros

C'è un solo precedente tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz nel torneo del Grande Slam francese e risale agli ottavi di finale del 2023. A vincere fu lo spagnolo (in quel momento numero uno del mondo) in tre set.

Il percorso di Alcaraz fino alle semifinali del Roland Garros

Come Lorenzo Musetti, suo avversario oggi in semifinale, anche Carlos Alcaraz ha finora perso solamente tre set in questa edizione del Roland Garros. Per lo spagnolo successo in tre set (6-3, 6-4, 6-2) all'esordio contro il qualificato azzurro Giulio Zeppieri (n.310 Atp), poi in quattro set (6-1, 4-6, 6-1, 6-2) contro l'ungherese Fabian Maroszan (n.56 Atp), in quattro set (6-1, 6-3, 4-6, 6-4) contro il bosniaco Damir Dzumhur (n.69 Atp), in quattro set (7-6, 6-3, 4-6, 6-4) contro Ben Shelton (n.13 Atp) e infine in tre set (6-0, 6-1, 6-4) contro l'altro statunitense Tommy Paul (n.12 Atp).

Roland Garros, il cammino di Musetti fino alle semifinali

Solo tre set persi per Lorenzo Musetti finora in questa edizione del Roland Garros, che ha visto l'azzurro numero 7 del mondo arrivare fino alle semifinali superando in tre set (7-5, 6-2, 6-0) il qualificato tedesco Yannick Hanfmann (n.142 Atp), in tre set (6-4, 6-0, 6-4) il colombiano Daniel Elahi Galan (n.122 Atp), in quattro set (4-6, 6-4, 6-3, 6-2) l'argentino Mariano Navone (n.97 Atp), in quattro set (7-5, 3-6, 6-3, 6-2) il danese Holger Rune (n.10 Atp) e in quattro set (6-2, 4-6, 7-5, 6-2) lo statunitense Frances Tiafoe (n.16 Atp).

Sinner elogia Musetti: "Gli vorrei rubare..."

Alcaraz stupisce tutti prima della sfida con Musetti

I precedenti tra Musetti e Alcaraz

Sono 6 i precedenti tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz e il bilancio pende dalla parte dello spagnolo. L'azzurro ha vinto infatti solamente la prima sfida (6-4, 6-7, 6-4) andata in scena nella finale del 2022 ad Amburgo. Dopo solo successi di Alcaraz che si è imposto due volte nel 2023 (in due set sia negli ottavi del Roland Garos che negli ottavi di Pechino), una nel 2024 (in due set agli ottavi del Masters 1000 di Miami) e due volte quest'anno, prima nella finale del Masters 1000 di Montecarlo in tre set (3-6, 6-1, 6-0 complice un infortunio di Musetti che ha comunque terminato il match) e poi in due set nella recente semifinale agli Internazionali d'Italia (6-3, 7-6).

Musetti bacchetta un giornalista a Parigi: "Lo trovo irrispettoso..."

Musetti-Alcaraz: dove vederla in tv e in streaming

