Roland Garros, Musetti può battere Alcaraz? Ecco il parere dei bookmaker

Aprile, maggio e adesso giugno: una volta al mese, il confronto è servito. Terzo match ravvicinato tra Musetti e Alcaraz, sempre sulla terra rossa, stavolta sul prestigioso palcoscenico del Roland Garros. Lorenzo, prossimo a scalare posizioni nel Ranking Atp (salirà almeno fino al numero 6) affronta colui che lo ha battuto in finale a Montecarlo e in semifinale a Roma. In palio c'è il primo biglietto per la finale dello Slam parigino. Musetti può battere il fenomeno spagnolo? Ecco il parere dei bookmaker.