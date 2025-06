Tiafoe, la dura accusa a Musetti: “Non ci sono state conseguenze, è comico!”

"Un gesto senza conseguenze. E' comico". Frances Tiafoe , sconfitto nei quarti di finale del Roland Garros da Lorenzo Musetti, commenta in modo duro l'episodio avvenuto nell'ottavo game del secondo set e che ha visto protagonista il tennista azzurro. Musetti, dopo aver sfiorato un break, è stato protagonista di una brutta reazione, calciando una pallina e colpendo in modo involontario una giudice di linea. Un gesto che è stato punito con un warning dal giudice di sedia.

Tiafoe sul gesto di Musetti: "Non c'è coerenza"

"Non c'è molto da dire", ha dichiarato Tiafoe nel corso della conferenza stampa post gara, "ha fatto quel gesto e non c'è stata nessuna conseguenza: è comico! Credo ora sia anche inutile parlarne, quel che è stato è stato ma secondo il mio punto di vista c'è poca coerenza in queste situazioni."