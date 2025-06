Sinner e le parole che Musetti non scorderà: "Gli vorrei rubare..."

"Ammiro il tennis di Musetti"

Sollecitato in conferenza stampa sul percorso del connazionale Musetti, Sinner commenta ammirato: "Vorrei rubare tanto del suo tennis. Ha una mano incredibile, cambia traiettoria, velocità. Ha migliorato tanto il servizio. Dopo questo torneo sarà numero cinque al mondo e questo dice tutto. Lo ammiro tanto e gli auguro il meglio".

"La famiglia gli ha dato stabilità"

'Provocato' sul fatto che Musetti abbia già messo su famiglia, Sinner risponde come in campo, con un vincente: "Ha fatto scelte diverse, d'altro canto ognuno di noi è diverso. Ma credo gli abbia fatto bene, ha trovato stabilità e credo questa sicurezza la porti anche in campo. In generale lo vedo molto tranquillo, concentrato sui suoi obiettivi e quindi come ho sempre detto gli auguro solo il meglio".