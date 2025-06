Sabalenka show in conferenza: "Scappo a Mykonos: ho bisogno di alcool...". Poi il botta e risposta

Fossero tutti - e tutte - come Aryna Sabalenka. La campionessa bielorussa, numero uno del mondo ha perso la finale del Roland Garros contro Coco Gauff e non l'ha presa bene. "La peggior finale della mia vita", ha sentenziato la numero uno al mondo. Non è tutto qui: in un mondo che fa sempre più fatica ad essere onesto davanti alle telecamere, con dichiarazioni in fotocopia preconfezionate, Sabalenka ha ricordato a tutti cosa voglia dire avere 27 anni. E allora, in conferenza dopo la sconfitta (cocente, visto che aveva anche vinto il primo set), ha detto: "Ho già prenotato un volo per Mykonos: alcool e zuccheri per me. Ho solo bisogno di un paio di giorni per dimenticare completamente questo mondo pazzo e pazzo e mettere alle spalle tutto quello che è successo qui. Credo che tutti capiscano. Sto solo cercando di essere molto educata in questo momento. Non c'è altra parola che possa descrivere quello che è successo oggi in campo. Ma sì... Tequila e orsetti gommosi per me. Non so nuotare, voglio solo essere una turista per un paio di giorni".