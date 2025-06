Sinner gli passa davanti, lo sguardo estasiato di Dustin Hoffman diventa virale. E la mamma di Jannik in tribuna...

La finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si gioca in campo ma anche sugli spalti del Philippe-Chatrier. Le telecamere infatti non sanno da che parte inquadrare vista la quantità di vip presenti a Parigi per un match imperdibile. Ci sono celebrità del mondo del tennis - come Andre Agassi e Thomas Muster - ma anche dello sport come Clarence Seedorf e Dirk Nowitzki, passando poi per Spike Lee, Pharrell Williams e tanti altri ancora. Uno di questi è l'attore statunitense Dustin Hoffman , la cui presenza non fa però più notizia considerando che era già seduto sul suo seggiolino a bordo campo sia venerdì per le semifinali maschili che sabato per la finale femminile. Ciò che invece è diventato virale è stato il suo sguardo quando ha visto Jannik Sinner avvicinarsi a lui.

La reazione dell'attore e della mamma di Sinner

Seduto nelle prime file, Dustin Hoffman è stato immortalato mentre guardava il tennista azzurro in modo meraviglioso, fissandolo attentamente mentre usava l'asciugamano. Poco dopo è stata inquadrata anche la mamma di Jannik, Siglinde, anche lei presente sugli spalti per questa finale. Decisamente diverso il suo stato d'animo, come si evinceva dal linguaggio del corpo. Tesa come non mai, sembrava non muovere un muscolo - come fosse un blocco di ghiaccio - mentre assisteva alla partita del figlio. Non a caso, già in altre occasioni aveva dovuto lasciare lo stadio per la troppa tensione. Non è però voluta mancare a un appuntamento così importante per Jannik e, nonostante il nervosismo, ha fatto lo sforzo di essere presente in tribuna per sostenerlo.