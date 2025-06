Quanto ha guadagnato Alcaraz con la vittoria al Roland Garros: il montepremi è pazzesco!

Jannik Sinner ha avuto tre match point ma non li ha sfruttati ed è stato sconfitto nella finale del Roland Garros da Carlos Alcaraz. Mastica amaro il numero uno al mondo, che è stato avanti di due set e ha poi avuto una ghiotta chance nel quarto parziale. A spuntarla, dopo oltre cinque ore di gioco, è stato però il suo avversario, capace di confermarsi campione a Parigi e infrangere anche il sogno del Grande Slam per Jannik. Sfuma infatti il bis stagionale dopo il trionfo all'Australian Open, con Sinner che subisce la seconda sconfitta - sempre contro Alcaraz, dopo quella degli Internazionali d'Italia - e vede sfumare la possibilità di laurearsi campione a Parigi per la prima volta in carriera. 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6 il punteggio di una finale epica, la più lunga nella storia del torneo.