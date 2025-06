Alcaraz e la "bevanda segreta" per battere Sinner: cosa ha preso al Roland Garros

Tra i segreti della rimonta di Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner nella finale del Roland Garros, ci sarebbe una bevanda a base di succo di cetriolini . A svelarlo è il quotidiano britannico Times, secondo il quale, il tennista spagnolo (sotto di due set nella finalissima del secondo torneo del Grande Slam) si sarebbe affidato ad una pozione composta dal succo di cetriolini sottaceto per reintergrare i liquidi persi nel corso del match, ed avere una carica in più.

Succo di cetriolini: gli atleti che lo bevono

Non si tratterebbe di una novità: Alcaraz era ricorso a questa particolare bevanda anche nel corso dell'ultimo torneo di Wimbledon, che ha portato a casa. La bevanda, secondo gli esperti, porterebbe numerosi benefici: essendo ricca di potassio e sodio, sarebbe in grado di prevenire i crampi muscolari nel corso delle gare, permettendo a chi l'assume di reintegrare in breve tempo gli elettroliti persi con il sudore. Numerosi atleti, oltre al tennista spagnolo, si affidano al succo di cetriolini: su tutti il tennista Tiafoe e il calciatore inglese Kieran Trippier.