“Se Alcaraz avesse affrontato Nadal al Roland Garros…”: l’opinione dell’ex tennista che nessuno si aspetta

"Come sarebbe finita se Carlos Alcaraz avesse affrontato Rafa Nadal al suo apice?". Sam Querrey, ex tennista statunitense e protagonista del podcast "Nothing Major" , che conduce con i connazionali John Isner, Jack Sock e Steve Johnson, ha parlato della finale del Roland Garros tra lo spagnolo e Jannik Sinner, conclusa al tie break del quinto set. Nel programma, seguitissimo, oltre ad elogiare entrambi i finalisti, protagonisti di una prova eccezionale, Querrey ha provato a mettere in relazione Alcaraz con Nadal , che si è imposto per 14 volte sulla terra rossa del Roland Garros.

Alcaraz e il confronto con Nadal

"Se Carlitos lo avesse affrontato all'apice della sua carriera - ha ribadito Querrey - l'esito non sarebbe stato così scontato. Se Alcaraz avesse dovuto affrontare Nadal nei suoi anni migliori sulla terra battuta al Roland Garros non so cosa sarebbe potuto succedere. Credo di preferire personalmente Carlos a Rafa. Mi dispiace dirlo. Rafa non ha mai giocato contro nessuno che colpisca la palla come Carlos. Non sto dicendo che lo avrebbe battuto ogni volta, ma sto solo dicendo che se si fossero affrontati dieci volte, Rafa ne avrebbe vinte sei".