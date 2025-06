Dove può arrivare Jasmine Paolini a Wimbledon? La frase di Furlan è netta: "È difficile, secondo me..." 

ROMA - Renzo Furlan, ex allenatore di Jasmine Paolini , ha parlato della tennista azzurra ai microfoni di Sky Sport, elogiandone la crescita e sottolineando quanto potrà essere competitiva anche sull’erba, in vista di Wimbledon : “Lo scorso anno Jasmine era ancora alla scoperta di sé stessa”, ha spiegato Furlan. “Poi è riuscita a raggiungere risultati e un livello eccezionali, e quest’anno sta consolidando tutto questo. Ora ha davvero preso consapevolezza del suo valore, e questo la rende molto pericolosa”. Per Jasmine nel 2024 ci fu una finale persa sull’erba inglese. Quest’anno cerca il trionfo.

Furlan e il Wimbledon della Paolini

Secondo l’ex tennista, Paolini ha compiuto enormi progressi anche sull’erba, superficie tradizionalmente ostica per molte giocatrici: “Ha imparato a giocarci bene, si muove in modo eccellente sia in orizzontale che in verticale. È molto veloce e ha migliorato il modo in cui impatta la palla”. Furlan ha poi evidenziato un altro aspetto fondamentale del suo gioco: “Anche contro avversarie che servono forte o spingono molto, Jasmine ora riesce a incontrare meglio la palla, resta più vicina alla riga, perde meno campo. Inoltre, è bravissima a velocizzare e a muovere la palla: qualità importantissime sull’erba. A Wimbledon, nel femminile, ci sono tante giocatrici che possono vincere, non è come nel maschile. Jasmine è ormai parte di quel gruppo: può dire la sua”.