Wimbledon, è il montepremi più alto nella storia degli Slam: ecco la cifra. E c'è una novita storica...

Il vincitore di Wimbledon incasserà 3 milioni di sterline, circa 3,5 milioni di euro. È il prize money più alto mai assegnato in uno Slam, e non ci saranno differenze tra maschile e femminile. Un aumento dell’11% rispetto all’edizione precedente. Un milione in più rispetto al premio del Roland Garros, incassato dai vincitori Carlos Alcaraz e Coco Gauff. In totale, il torneo metterà in palio ben 53,5 milioni di sterline (circa 62,8 milioni di euro), il 7% in più rispetto all’edizione 2024. I giocatori che giocheranno il primo turno otterranno 66mila sterline (circa 77.500 euro), il 10% in più rispetto allo scorso anno.