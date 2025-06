Incredibile Alcaraz: il look da 160 euro a Ibiza fa impazzire tutti

Può diventare virale un look da 160 euro? Anzi, 159 per la precisione? Sì, se ad indossarlo è Carlos Alcaraz subito dopo la vittoria del Roland Garros. È il marketing, direbbe qualcuno, anche se in realtà non si può parlare qui di mossa commerciale vera e propria. Ma cosa è successo? E perché sui social spagnoli (anche se tutto nasce la Colombia), da giorni, non si parla d'altro, almeno tra le pagine che si occupano di moda? Andiamo con ordine e partiamo dall'inizio di questa storia. I tennisti, come un po' tutti gli sportivi, sono costretti quasi sempre ad indossare look griffati dagli sponsor. E quando non lo fanno, da contratto, devono essere attenti a non indossare marchi rivali. Ad esempio: se un atleta veste Nike, non è che a casa sua si può far immortalare con una maglia Adidas. O viceversa. Può però, se i contratti lo permettono, indossare abiti senza marchi. Ed è quello che ha fatto Alcaraz quando, dopo la vitttoria contro Sinner a Parigi, ha fatto prima di volare a Ibiza.