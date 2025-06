Paura Raducanu: lo stalker ha provato a comprare i biglietti per Wimbledon

LONDRA (INGHILTERRA) - Paura per Emma Raducanu : uno stalker avrebbe infatti provato ad acquistare i biglietti per Wimbledon , terzo torneo Slam stagionale al via dal prossimo 30 giugno a Londra . Lo rende noto la Bbc, spiegando che "il sistema di sicurezza dell'All England Club abbia bloccato il tentativo dell'uomo di partecipare all'estrazione" scongiurando al momento il pericolo .

Raducanu e le lacrime a Dubai

La 22enne tennista britannica, vincitrice degli Us Open del 2021 e attuale n.36 del ranking Wta, è stata seguita dall'uomo in quattro tornei diversi: da Singapore ad Abu Dhabi fino a Doha e Dubai. Proprio negli Emirati Arabi la giocatrice scoppiò in lacrime durante il match con Muchova dopo aver visto lo stalker sugli spalti. Emma si avvicinò all'arbitro indicando il pubblico, poi si nascose dietro la sua postazione per poi rientrare in campo visibilmente spaventata. Il motivo era appunto la presenza nelle prime file di una persona che, qualche giorno prima, l'aveva avvicinata in un'area pubblica mostrando "un comportamento ossessivo".